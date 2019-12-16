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16 грудня • оновлено в 12:26
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Пішохода розірвало: під Києвом трапилась моторошна ДТП. Відео

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У Боярці Київської області Mercedes на смерть збив пішохода, якого від удару розірвало. Водій з місця пригоди зник.

Про страшному подію повідомили в соцмережах місцеві жителі. Вони уточнили, що аварія сталася рано вранці 15 грудня на вулиці Центральній.

В Управлінні патрульної поліції у Київській області OBOZREVATEL цю інформацію підтвердили, уточнивши, що автомобіль в подальшому було виявлено на вулиці Білогородській.

"У цьому авто знаходилися залишки людини", – уточнив старший інспектор відділу безпеки дорожнього руху УПП Київщини Олександр Бондаренко.

Поліція виявила "мерс" з фрагментами тіла в салоні

Поліція виявила "мерс" з фрагментами тіла в салоні

Інтернет-користувачі відзначають, що водій нібито збив людину, відтягнув її, після чого зник. Інші говорять, що водій не зупинявся.

Начальник пресслужби ГУНП у Київській області Микола Жукович уточнив OBOZREVATEL, що обставини ДТП з'ясовуються. "На даний момент розшукуємо водія транспортного засобу", - відзначив він, і додав, що власник авто відомий.

За даними dtp.kiev.ua, зупинити водія-втікача допоміг водій Mitsubishi. Очевидець також опублікував відео місця пригоди. Видно, як поруч з Mercedes перебували співробітники поліції.

Смертельна ДТП трапилась у Боярці

Смертельна ДТП трапилась у Боярці

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Голова постійної поліцейської комісії в ГУНП Київщини Сергій Гулієв звернувся до місцевих жителів з проханням допомогти в пошуках водія "мерса".

"За вчинення тяжкого злочину, розшукується водій Mercedes АВ 5114 ЄС. Проживає у нашому районі. Місцевий. Ви його знаєте. Необхідно ПІБ, адреса, телефон і т. д. Пишіть в "особисті", – резюмував він.

У мережі просять допомоги в пошуку водія Mercedes

У мережі просять допомоги в пошуку водія Mercedes

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Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • За 10 місяців 2019 року в Україні трапилось 122 354 ДТП. У них загинули 2 716 осіб і постраждали 26 739 осіб.

  • У Києві за цей період трапились 33 056 ДТП, в яких загинули 108 осіб і постраждала 2 161 особа.

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Автор
Антон Степанов
Теми
Кримінал Війна на дорогах Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП авто
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