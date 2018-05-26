Фінал ЛЧ у Києві: копи піймали злодіїв, які пограбували іноземку

Патрульна поліція Києва затримала злочинців, які пограбували іноземку в центрі столиці України на Хрещатику.

Чоловіки вирвали з рук жінки гаманець, у якому, крім грошей, були квитки на фінальний матч Ліги чемпіонів, повідомляє прес-служба поліції.

Інцидент з громадянкою Іспанії стався біля центральної футбольної фан-зони. Правоохоронці терміново передали прикмети зловмисників своїм колегам, і ті недалеко від місця крадіжки помітили двох схожих чоловіків.

"Уже встановлено, що один із них - росіянин, інший - уродженець Донецької області, який знаходиться в розшуку за вчинення шахрайства та підробку документів", - сказано в повідомленні прес-служби.

Відзначається, що підозрюваних доставили в Печерське управління поліції.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Києві натовп побив фанатів "Ліверпуля", які приїхали на матч фіналу Ліги чемпіонів.