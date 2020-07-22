Експосадовців Київської ОДА підозрюють у збитках в 132 млн грн: справу передано до суду

До суду скерували обвинувальні акти щодо експосадовців Київської ОДА, яких підозрюють у нанесенні 132 млн гривень збитків державі.

Про це написала пресслужба прокуратури міста Києва на своєму сайті. Обвинувальні акти скерували до Печерського районного суду м. Києва для розгляду по суті.

Згідно з матеріалами слідства, з 2000 року посадовці КОДА передали в оренду комунальному підприємству державну будівлю площею 1900 кв. м на вул. Великій Васильківській у столиці за пільговою ставкою в 1 гривню на рік.

"Як з’ясувалося, комунальне підприємство без погодження з регіональним відділення Фонду державного майна України здавало вказану будівлю у суборенду приватним підприємствам за ринковою вартістю, не сплачуючи державі як власнику цього майна різницю між суборендною та орендною платою", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це спричинило збитки державі у вигляді ненадходження до бюджету орендної плати за користування державним майном на загальну суму понад 132 млн грн.

За результатами слідства двом колишнім посадовцям КОДА, які "не вжили жодних заходів для розірвання невигідного для держави договору оренди, що призвело до нанесення збитків у розмірі 74 і 58 млн гривень відповідно", повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) КК України.

"Прокуратурою міста Києва спільно зі слідчими СУ ГУ НП у місті Києві завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальні акти відносно колишніх управлінців Київської обласної державної адміністрації за фактом службової недбалості, що спричинила державі збитки у сумі понад 132 млн грн", – відзначили у прокуратурі.

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