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11 вересня • оновлено в 11:31
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"Ефект доміно": у Києві трапилася масштабна ДТП. Моторошні фото

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У ніч на середу, 11 вересня, у Печерському районі Києва, на бульварі Лесі Українки трапилася масштабна ДТП за участю чотирьох автомобілів. BMW X5 влетів у припаркований Volkswagen. Позашляховик відкинуло у Citroen служби таксі Uber, а той – в інше авто.

Аварія трапилася близько опівночі, написав "Інформатор". Автомобіль BMW рухався вгору бульваром.

Водій перебудувався у крайній правий ряд для обгону, де стояв припаркований Volkswagen з людиною всередині. BMW зім'яв йому задню частину і відкинув автомобіль у паркан. Потім позашляховик врізався в авто служби Uber, який відкинуло в інше таксі.

У Києві трапилася масштабна ДТП

У Києві трапилася масштабна ДТП

Інформатор

Постраждав лише водій Volkswagen, отримавши легкі пошкодження руки. Він сказав, що стояв на перехресті із увімкненим аварійним сигналом і спілкувався по телефону, а потім – відчув сильний удар.

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Попередньо всі учасники ДТП були тверезі. За кермом BMW був хлопець, який взяв машину у своєї цивільної дружини.

У Києві трапилася масштабна ДТП

У Києві трапилася масштабна ДТП

Інформатор

BMW X5 влетів у припаркований Volkswagen

BMW X5 влетів у припаркований Volkswagen

Інформатор

Позашляховик відкинуло у Citroen служби таксі Uber

Позашляховик відкинуло у Citroen служби таксі Uber

Інформатор

А останній – в інше авто

А останній – в інше авто

Інформатор

У Києві трапилася масштабна ДТП

У Києві трапилася масштабна ДТП

Інформатор

BMW X5 влетів у припаркований Volkswagen

BMW X5 влетів у припаркований Volkswagen

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю, 8 вересня, під Києвом, на окружній дорозі міста Обухів трапилася смертельна ДТП за участю трьох авто. В результаті зіткнення загинуло подружжя, ще двох людей госпіталізували.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП аварія
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