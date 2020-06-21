Є дві версії: у МВС розповіли про можливу причину вибуху багатоповерхівки в Києві

Правоохоронці не заперечують ймовірності, що причиною вибуху в багатоповерховому житловому будинку в Києві 21 червня став витік газу.

Але водночас розглядають і версію підривання вибухового пристрою. Про це на місці події заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає "Укрінформ".

"Розглядається дві версії – вибух газу або вибуховий пристрій", – сказав він.

За словами глави МВС, зразки зібраних на місці матеріалів фахівці вже відправили на експертизу.

Зі свого боку глава Національної поліції України Ігор Клименко підкреслив, що в результаті вибуху в столичній багатоповерхівці по вулиці Крушельницької, 1/5 загинуло дві особи. Він додав, що остаточну кваліфікацію події і причини вибуху буде відомо після ретельного огляду та попередніх висновків вибухотехніків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у результаті НП в дев'ятиповерховому будинку Києва 21 червня уламки розлетілися на 20 метрів від епіцентру вибуху. Водночас через вибухову хвилю в неподалік припаркованих авто повибивало вікна.