DZIDZIO побили в Києві: з'явилися нові подробиці

Obozrevatel Кримінал 12:38, 7.09.2020

У Шевченківському районі Києва 6 серпня невідомі обікрали і завдали тілесних ушкодження відомому українському співакові Михайлу Хомі, відомому під псевдонімом DZIDZIO.

Як розповіли OBOZREVATEL у відділі комунікації поліції столиці, інцидент трапився на вулиці Стрілецькій.

"За фактом порушено кримінальні провадження за частиною 1 статті 185 (Крадіжка) та частиною 1 статті 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини події та причетні до неї встановлюються", – зазначили там.

Джерело в правоохоронних органах уточнило OBOZREVATEL, що за попередніми даними, невідомі зловмисники бризнули співакові в очі з газового балончика і відібрали особисті речі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в грудні 2018 року група осіб вже нападала на Хому в центрі Києва. Йому завдали тілесних ушкоджень. Представник артиста розповіла, що ініціатором нападу був Михайло Мішков, також назвала ймовірні мотиви. Пізніше в мережі з'явилося відео моменту нападу.

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