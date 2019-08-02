"Джентльмени невдачі!" У Київській області накрили грабіжників терміналу з грошима

У Київській області троє грабіжників увірвалися до супермаркету і вкрали термінал для поповнення рахунку. Вони планували зламати його і дістати звідти гроші.

Злочин скоєно у Києво-Святошинському районі 29 липня, повідомив начальник обласної поліції Андрій Нєбитов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Охоронець супермаркету не зміг чинити опір зловмисникам, через що вони зникли. Знайти бандитів вдалося 2 серпня.

Обшуки Facebook Андрій Нєбитов

Обшуки Facebook Андрій Нєбитов

Затримання Facebook Андрій Нєбитов

"Джентльмени невдачі. До зловмисників завітали спецпризначенці, кримінальна поліція та слідчі. Вся трійця затримана, речові докази вилучено", – уточнив глава поліції Київщини.

Обшук Facebook Андрій Небитов

Затримання Facebook Андрій Небитов

Затримання Facebook Андрій Небитов

Як писав OBOZREVATEL, у відомій мережі супермаркетів у Києві з'явилися грабіжники, які "полювали" на покупців. Вони крали їхні гаманці та мобільні телефони.

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