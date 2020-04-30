Двох громадян РФ покарали за замах на теракт у Києві: хотіли підірвати авто українського розвідника

Двох громадян РФ засудили за замах на теракт – підрив авто українського розвідника у Києві.

Їм призначили покарання у вигляді семи та восьми років позбавлення волі. Про це написала пресслужба Офісу генерального прокурора на своєму сайті.

"За публічного обвинувачення прокурорів Офісу Генпрокурора Голосіївський райсуд м. Києва визнав винним двох громадян РФ у замаху на вчинення терористичного акту, незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами, а також використанні підроблених документів (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 358 КК України)", – йдеться у повідомленні.

Двох громадян РФ покарали за замах на теракт у Києві

Було доведено, що 4 квітня 2019 року засуджені, виконуючи завдання спецслужб країни-агресорки, здійснили спробу закласти під припарковане авто працівника української розвідки вибуховий пристрій. Втім, вибухівка здетонувала у момент встановлення.

Замаху передувала ретельна багатомісячна підготовка, яка, зокрема, включала використання підроблених паспортів та водійських посвідчень громадян Киргизької Республіки, стеження за можливими місцями перебування та маршрутами пересування потерпілого, виготовлення саморобного вибухового пристрою, придбання вогнепальної зброї, боєприпасів.

Характерно, що один із виконавців раніше проходив службу в особистій охороні голови Республіки Інгушетія, що входить до складу РФ, і обіймав посаду заступника керівника його адміністрації.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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