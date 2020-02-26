Дві записки, пістолет-кулемет і слід "чекістів": подробиці загадкової загибелі бізнесмена в Києві

Бізнесмен Леонід Вульф, якого 25 лютого знайшли застреленим у центрі Києва, був дуже хворий, проте до останнього наполегливо займався пошуками тих, хто вкрав у нього 200 тисяч доларів.

Про це та інші подробиці резонансної НП – у матеріалі OBOZREVATEL.

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Леонід Вульф загинув 25 лютого 2020 року.

Тіло бізнесмена з кулею в голові приблизно о 15:00 виявили близькі, які були стурбовані тим, що Вульф не виходить на зв'язок.

У квартирі знайшли пістолет-кулемет "Скорпіон" (CZ Skorpion), нібито з нього й була випущена куля.

Наразі пріоритетною версією правоохоронців є "самогубство", однак має відбутися ще низка експертиз.

Леонід Вульф і будинок, де його знайшли застреленим

Леонід Вульф жив у чотириповерхівці на вулиці Архітектора Городецького. Будинок є пам'яткою архітектури, розташований у самому центрі Києва – буквально за 150 метрів від Майдану Незалежності.

Будинок на вулиці Архітектора Городецького

Територія обгороджена, є пост охорони. Однак, як розповіли нашим журналістам, ні вчора, ні сьогодні охоронців... не бачили.

Пост охорони біля будинку, де жив Леонід Вульф

Як стало відомо OBOZREVATEL із власних джерел, в квартирі поруч із тілом Вульфа було виявлено дві передсмертні записки. Щоправда, одна з них розірвана.

Біля загиблого лежав чеський пістолет-кулемет "Скорпіон". Звідки він у бізнесмена – поки невідомо.

Будинок на вулиці Городецького – пам'ятка архітектури

Одне з джерел OBOZREVATEL також повідомило, що 60-річний Вульф був серйозно хворий (нібито онкологія), проте наполегливо домагався результату в одному розслідуванні.

Річ у тім, що три місяці тому невідомі обчистили квартиру на вулиці Городецького. Леонід Вульф заявив у поліцію, що зникли 200 тисяч доларів.

"Вульф обіцяв поліцейським віддати половину, якщо ті знайдуть злочинців і гроші", – розповіло джерело. За його словами, для Вульфа повернути свою власність було справою принципу.

Сам же бізнесмен у "принизливiй крадіжці" нібито підозрював свою охорону.

"Була інформація, що його охороняли колишні "чекісти". Куди вони потім зникли – ніхто не знає. Однак немає сумнівів, що Вульф, з огляду на його серйозні зв'язки, зокрема й кримінальні, міг по-іншому відшукати і зловмисників, і кошти. Однак він вирішив діяти згідно із законом", – додало джерело.

Квартира, де виявили тіло бізнесмена, опечатана

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 лютого в будинку колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожари, розташованому в селі Чайки Київської області, виявили тіло з вогнепальним пораненням. Померлим виявився медіаменеджер Сергій Старицький. У мережі з'явилися фото й відео з місця загадкової загибелі чоловіка.

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