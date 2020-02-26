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26 лютого • оновлено в 16:51
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Олег Тимченко
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Дві записки, пістолет-кулемет і слід "чекістів": подробиці загадкової загибелі бізнесмена в Києві

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Бізнесмен Леонід Вульф, якого 25 лютого знайшли застреленим у центрі Києва, був дуже хворий, проте до останнього наполегливо займався пошуками тих, хто вкрав у нього 200 тисяч доларів.

Про це та інші подробиці резонансної НП – у матеріалі OBOZREVATEL.

Головне:

  • Леонід Вульф загинув 25 лютого 2020 року.

  • Тіло бізнесмена з кулею в голові приблизно о 15:00 виявили близькі, які були стурбовані тим, що Вульф не виходить на зв'язок.

  • У квартирі знайшли пістолет-кулемет "Скорпіон" (CZ Skorpion), нібито з нього й була випущена куля.

  • Наразі пріоритетною версією правоохоронців є "самогубство", однак має відбутися ще низка експертиз.

Леонід Вульф і будинок, де його знайшли застреленим

Леонід Вульф і будинок, де його знайшли застреленим

Леонід Вульф жив у чотириповерхівці на вулиці Архітектора Городецького. Будинок є пам'яткою архітектури, розташований у самому центрі Києва – буквально за 150 метрів від Майдану Незалежності.

Будинок на вулиці Архітектора Городецького

Будинок на вулиці Архітектора Городецького

Територія обгороджена, є пост охорони. Однак, як розповіли нашим журналістам, ні вчора, ні сьогодні охоронців... не бачили.

Пост охорони біля будинку, де жив Леонід Вульф

Пост охорони біля будинку, де жив Леонід Вульф

Як стало відомо OBOZREVATEL із власних джерел, в квартирі поруч із тілом Вульфа було виявлено дві передсмертні записки. Щоправда, одна з них розірвана.

Біля загиблого лежав чеський пістолет-кулемет "Скорпіон". Звідки він у бізнесмена – поки невідомо.

Будинок на вулиці Городецького – пам'ятка архітектури

Будинок на вулиці Городецького – пам'ятка архітектури

Дві записки та слід "чекістів": подробиці загадкової загибелі бізнесмена в Києві

Одне з джерел OBOZREVATEL також повідомило, що 60-річний Вульф був серйозно хворий (нібито онкологія), проте наполегливо домагався результату в одному розслідуванні.

Річ у тім, що три місяці тому невідомі обчистили квартиру на вулиці Городецького. Леонід Вульф заявив у поліцію, що зникли 200 тисяч доларів.

"Вульф обіцяв поліцейським віддати половину, якщо ті знайдуть злочинців і гроші", – розповіло джерело. За його словами, для Вульфа повернути свою власність було справою принципу.

Сам же бізнесмен у "принизливiй крадіжці" нібито підозрював свою охорону.

"Була інформація, що його охороняли колишні "чекісти". Куди вони потім зникли – ніхто не знає. Однак немає сумнівів, що Вульф, з огляду на його серйозні зв'язки, зокрема й кримінальні, міг по-іншому відшукати і зловмисників, і кошти. Однак він вирішив діяти згідно із законом", – додало джерело.

Квартира, де виявили тіло бізнесмена, опечатана

Квартира, де виявили тіло бізнесмена, опечатана

Дві записки та слід "чекістів": подробиці загадкової загибелі бізнесмена в Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 лютого в будинку колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожари, розташованому в селі Чайки Київської області, виявили тіло з вогнепальним пораненням. Померлим виявився медіаменеджер Сергій Старицький. У мережі з'явилися фото й відео з місця загадкової загибелі чоловіка.

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Автор
Олег Тимченко
Теми
Смерть Леоніда Вульфа Кримінал Ексклюзив
Особа
Леонід Вульф
Місце
Україна Київ
Теги
поліція кримінал стрілянина зброя
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