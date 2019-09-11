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11 вересня • оновлено в 11:26
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"Дві криваві смуги": у Києві жінка втрапила у жахливу НП у маршрутці. Фото 18+

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У Києві місцева жителька поскаржилася на те, що із внутрішнього боку дверей в одній із маршруток стирчав шматок залізної труби з необробленими кінцями. Через це жінка отримала кілька рваних ран на нозі.

Про це повідомила постраждала киянка Юлія Гуріна на своїй сторінці у Facebook. Вона сказала, що готова була до різних прикрих ситуацій у транспорті, проте не до того, що її ранкова поїздка на роботу закінчиться саме так (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Я не готова миритися з тим, що моя безпека – це пшик для водія. А дві криваві смуги на нозі довжиною 16 сантиметрів – це прикра випадковість… Водій моєї маршрутки вирішив, що шматок залізної труби з необробленими кінцями, який стирчить із внутрішнього боку дверей – не вартий уваги", – написала жінка.

У Києві жінка потрапила у "криваву" НП у маршрутці

У Києві жінка потрапила у "криваву" НП у маршрутці

Facebook Юлії Гуріної

Гуріна запідозрила, що вона не єдина, хто того дня постраждав у "відкритій консерві для м'ясорубки".

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Вона поранила ногу

Вона поранила ногу

Facebook Юлії Гуріної

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно у Києві водій маршрутки №401 (Залізничний вокзал "Південний" – вул. Чорнобильська) втрапив у гучний скандал. Його звинуватили в тому, що він не реагував на прохання пасажира знизити гучність музики. А його друг відверто нахамив чоловіку. А перед цим у маршрутному автобусі №555 (вулиця Миколи Кибальчича – ДВРЗ) жорстко побилися дві жінки. Причиною нібито стало те, що пасажирки "не поділили місце".

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
маршрутка
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