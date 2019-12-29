Два терабайта порно: у Києві збоченці знущалися над маленькими дівчатками. Фото

Троє жителів Києва знімали і поширювали порно за участю неповнолітніх дівчаток віком від 8 до 17 років.

Під час обшуків в квартирах, де знущалися над дітьми, поліція вилучила близько двох терабайт відео з порнографією. Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції України в Полтавській області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Також в квартирах вилучили понад 10 тисяч доларів і близько 300 тисяч гривень. Ще на більш ніж 150 тисяч гривень наклали арешт на банківських рахунках.

Пресслужба ГУНП

Непристойні фото і відео в інтернеті побачив полтавець і повідомив про це правоохоронцям. Завдяки цьому фахівці викрили анонімну мережу, через яку спільники розповсюджували заборонений контент.

Пресслужба ГУНП

Одного підозрюваного суд взяв під варту, другого відпустили під заставу. Третього фігуранта справи поліція оголосила в міжнародний розшук. Чоловікам загрожує до 15 років позбавлення волі.

Пресслужба ГУНП

Пресслужба ГУНП

Раніше OBOZREVATEL писав, що під Одесою стався сексуальний скандал за участю дітей. Семикласник зняв порнографічний гомосексуальний ролик за участю учнів початкової школи.

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