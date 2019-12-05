"Дуже сильні вітри?" У Києві помітили "втомлену" зупинку. Фото й відео

У Києві, біля станції метро "Лівобережна", помітили павільйон автобусної зупинки, який лежав просто на землі.

Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook. У мережі з'явилися переконливі фото та відео (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"На "Лівобережці" якісь дуже сильні вітри?" – написав автор допису із сарказмом.

У Києві помітили "втомлену" зупинку Київ Оперативний

Користувачі мережі почали активно коментувати ситуацію і жартувати. Дехто висловив припущення, що ж насправді трапилося.

"Радше криві руки!", "А ще сніг піде!", "Час знову міняти на нову!", "Хтось допоміг здути", "Не впало нічого. Водоканал пересунув павільйон від кіоска, шукають прорив, в будинках поруч немає води", – написали вони.

На сторінці "Х*йовий Київ" також розмістили відео із зупинкою.

"Лише середина тижня, а зупинка, бачите, вже втомилася. Не жартуй, мала, а кому зараз легко? До ранку вставай і радуй мешканців "Лівобережної", – йдеться в дописі.

У Києві, біля станції метро Лівобережна, помітили павільйон автобусної зупинки, який лежав просто на землі Київ Оперативний

Коментарі користувачів Скриншот

Коментарі користувачів Скриншот

Коментарі користувачів Скриншот

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