Душили і зірвали спідню білизну: у Києві по-звірячому познущалися над вагітною

У ніч на 29 травня в Києві відбувся страшний випадок із 25-річною вагітною жінкою. Так, лікарі швидкої допомоги привезли її в один із пологових будинків столиці.

Вона перебувала у шоковому стані і кидалася під автомобілі. Стан дівчини помітили перехожі за адресою Гната Хоткевича, 27 і викликали лікарів, повідомляє "Інформатор".

За попередньою інформацією, близько 23:30 28 травня вона йшла зустрічати свого чоловіка. У якийсь момент ззаду її почав хтось душити, а після цього дівчина вже нічого не пам'ятає.

Швидка медична допомога "24"

Коли потерпіла отямилася, то виявила, що у неї немає мобільного телефону, взуття та нижньої білизни. Після госпіталізації дівчину фізично не оглядали, але у медиків є припущення, що її згвалтували. Деталі інциденту з'ясовуються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному із сіл Новомосковського району Дніпропетровської області вбили 31-річну вагітну жінку, а тіло сховали в покинутому колодязі.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал