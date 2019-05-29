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/Кримінал

Душили і зірвали спідню білизну: у Києві по-звірячому познущалися над вагітною

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У ніч на 29 травня в Києві відбувся страшний випадок із 25-річною вагітною жінкою. Так, лікарі швидкої допомоги привезли її в один із пологових будинків столиці.

Вона перебувала у шоковому стані і кидалася під автомобілі. Стан дівчини помітили перехожі за адресою Гната Хоткевича, 27 і викликали лікарів, повідомляє "Інформатор".

За попередньою інформацією, близько 23:30 28 травня вона йшла зустрічати свого чоловіка. У якийсь момент ззаду її почав хтось душити, а після цього дівчина вже нічого не пам'ятає.

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Швидка медична допомога

Швидка медична допомога

"24"

Коли потерпіла отямилася, то виявила, що у неї немає мобільного телефону, взуття та нижньої білизни. Після госпіталізації дівчину фізично не оглядали, але у медиків є припущення, що її згвалтували. Деталі інциденту з'ясовуються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному із сіл Новомосковського району Дніпропетровської області вбили 31-річну вагітну жінку, а тіло сховали в покинутому колодязі.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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