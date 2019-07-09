ДТП із сестрою Ноздровської під Києвом: суд поставив крапку у вироку

У Київській області засудили до семи років позбавлення волі водія, який насмерть збив сестру адвоката Ірини Ноздровської, Світлану Сапатинську.
Як повідомили у пресслужбі прокуратури Київщини, апеляційний суд залишив без змін вирок Обухівського райсуду, чим підтвердив семирічне позбавлення волі для Дмитра Россошанського.
"30 вересня 2015 року у селі Демидів Світлану збив автомобіль, за кермом якого перебував місцевий житель", — повідомили у прокуратурі, уточнивши, що йдеться про сина обвинуваченого у вбивстві Ірини Ноздровської.
Дмитро Россошанський
Як писав OBOZREVATEL, у грудні 2017 року у Києві зникла сестра загиблої у резонансній ДТП за участі Дмитра Россошанського Ірина Ноздровська. Пізніше її знайшли вбитою.
Підозрюваним у вбивстві Ірини Ноздровскої є Юрій Россошанський. Чоловік не заперечив своєї причетності до вбивства.
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