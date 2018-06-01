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ДТП з авто кортежу в Києві: з'явилися нові подробиці

1.3тЧитати новину російською

Поліцейський, який в Києві збив дитину-велосипедиста, два роки забезпечує супровід президентського кортежу.

Про це заявила мати поліцейського в коментарі ТСН.

"Я не можу від усього цього, мені дуже важко. Два роки він працює - там, в президентському кортежі", - сказала жінка.

При цьому в поліції запевняють, що працівник батальйону супроводу був на спеціальному завданні, але в момент аварії його автомобіль не був у складі кортежу.

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"В даний час даних, що цей автомобіль входив в кортеж, немає. Цей автомобіль з категорії тих, які можуть залучатися до відповідних заходів з відповідним завданням", - пояснили в прокуратурі.

У прес-службі адміністрації президента також заявили, що автомобіль, який потрапив в ДТП, не є частиною кортежу глави держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку березня в Києві автомобіль поліції з кортежу Порошенко збив літнього чоловіка.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
ДТП
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