ДТП з 20 авто у Києві зняли із висоти: моторошні кадри

Внаслідок аварії у центрі Києва бульвар Лесі Українки виявився перегородженим двома десятками постраждалих авто. Рух у напрямку від метро "Печерська" ускладнився майже на день.

Фотографії та відео місця події із висоти пташиного польоту опублікував "Інформатор". На них видно, що масштабна ДТП повністю заблокувала смугу руху громадського транспорту (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Інформатор"

"Інформатор"

Станом на 14:00, бульвар залишався перекритим поблизу місця події. Правоохоронці зазначили, що така ситуація збережеться до моменту фіксації усіх деталей аварії.

"Інформатор"

Нагадаємо, що винуватцем аварії є автокран, у якого, за словами водія, відмовили гальма.

Як писав OBOZREVATEL, у мережі з'явилося відео із моментом ДТП за участю 20 авто. На записі видно, як автокран в'їжджає у вантажівку, яку відкидає ударом у бік. Не зупиняючись, КамАЗ продовжує зносити інші автомобілі.