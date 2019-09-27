Головна Новини
27 вересня • оновлено в 18:58
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

У Києві легковик влетів у фуру: моторошні фото і відео

6.2т Читати матеріал російською

У ніч на п'ятницю, 27 вересня, в Голосіївському районі Києва трапилася дорожньо-транспортна пригода. На Столичному шосе водій легкового автомобіля Кіа на швидкості влетів у причіп фури.

Аварія відбулася приблизно о 00:15, написало видання "Інформатор" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Вантажівка і легковик рухалися в попутному напрямку з боку Конча-Заспи. Навпроти ЖК Svitlo Park Kia влетів у ліву частину причепа фури.

У Києві легковик влетів у фуру

У Києві легковик влетів у фуру

Інформатор

Від удару сильно зім'яло передню частину авто, а водій отримав травми. Його з розбитою головою й іншими ушкодженнями госпіталізували з місця ДТП.

Новини
У Києві вантажівка впала на легковик: фото та відео серйозної ДТП

За словами водія фури, причиною аварії стало те, що водій легковика відволікся на мобільний телефон. А ось за версією друзів потерпілого, вантажівку кидало дорогою у різні боки, і чоловік за кермом Kia не зміг уникнути зіткнення.

У ніч на п'ятницю, 27 вересня, в Голосіївському районі Києва трапилася ДТП

У ніч на п'ятницю, 27 вересня, в Голосіївському районі Києва трапилася ДТП

Інформатор

На Столичному шосе водій легкового автомобіля Кіа на швидкості влетів у причіп фури

На Столичному шосе водій легкового автомобіля Кіа на швидкості влетів у причіп фури

Інформатор

Від удару сильно зім'яло передню частину легкового авто

Від удару сильно зім'яло передню частину легкового авто

Інформатор

Водій отримав травми

Водій отримав травми

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Броварах Київської області 26 вересня співробітник поліції охорони в'їхав у зупинку громадського транспорту, в результаті чого загинула жінка, ще дві людини отримали травми. Після ДТП керівництво поліції охорони Київщини відсторонили від виконання службових обов'язків.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП аварія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
2
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel