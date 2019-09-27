У Києві легковик влетів у фуру: моторошні фото і відео

У ніч на п'ятницю, 27 вересня, в Голосіївському районі Києва трапилася дорожньо-транспортна пригода. На Столичному шосе водій легкового автомобіля Кіа на швидкості влетів у причіп фури.
Аварія відбулася приблизно о 00:15, написало видання "Інформатор" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
Вантажівка і легковик рухалися в попутному напрямку з боку Конча-Заспи. Навпроти ЖК Svitlo Park Kia влетів у ліву частину причепа фури.
У Києві легковик влетів у фуру
Інформатор
Від удару сильно зім'яло передню частину авто, а водій отримав травми. Його з розбитою головою й іншими ушкодженнями госпіталізували з місця ДТП.
За словами водія фури, причиною аварії стало те, що водій легковика відволікся на мобільний телефон. А ось за версією друзів потерпілого, вантажівку кидало дорогою у різні боки, і чоловік за кермом Kia не зміг уникнути зіткнення.
У ніч на п'ятницю, 27 вересня, в Голосіївському районі Києва трапилася ДТП
Інформатор
На Столичному шосе водій легкового автомобіля Кіа на швидкості влетів у причіп фури
Інформатор
Від удару сильно зім'яло передню частину легкового авто
Інформатор
Водій отримав травми
Інформатор
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Броварах Київської області 26 вересня співробітник поліції охорони в'їхав у зупинку громадського транспорту, в результаті чого загинула жінка, ще дві людини отримали травми. Після ДТП керівництво поліції охорони Київщини відсторонили від виконання службових обов'язків.
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