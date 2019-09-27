У Києві легковик влетів у фуру: моторошні фото і відео

У ніч на п'ятницю, 27 вересня, в Голосіївському районі Києва трапилася дорожньо-транспортна пригода. На Столичному шосе водій легкового автомобіля Кіа на швидкості влетів у причіп фури.

Аварія відбулася приблизно о 00:15, написало видання "Інформатор" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Вантажівка і легковик рухалися в попутному напрямку з боку Конча-Заспи. Навпроти ЖК Svitlo Park Kia влетів у ліву частину причепа фури.

У Києві легковик влетів у фуру Інформатор

Від удару сильно зім'яло передню частину авто, а водій отримав травми. Його з розбитою головою й іншими ушкодженнями госпіталізували з місця ДТП.

За словами водія фури, причиною аварії стало те, що водій легковика відволікся на мобільний телефон. А ось за версією друзів потерпілого, вантажівку кидало дорогою у різні боки, і чоловік за кермом Kia не зміг уникнути зіткнення.

У ніч на п'ятницю, 27 вересня, в Голосіївському районі Києва трапилася ДТП Інформатор

На Столичному шосе водій легкового автомобіля Кіа на швидкості влетів у причіп фури Інформатор

Від удару сильно зім'яло передню частину легкового авто Інформатор

Водій отримав травми Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Броварах Київської області 26 вересня співробітник поліції охорони в'їхав у зупинку громадського транспорту, в результаті чого загинула жінка, ще дві людини отримали травми. Після ДТП керівництво поліції охорони Київщини відсторонили від виконання службових обов'язків.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся