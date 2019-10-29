Водія затиснуло в кабіні: у Києві КамАЗ влетів у фуру, відкинувши її в поліцейських

У понеділок, 28 жовтня, в Києві на Столичному шосе трапилися дві ДТП. Одна з них відбулася під час оформлення іншої аварії патрульними поліцейськими.

В підсумку КамАЗ на швидкості влетів у фуру, а та – врізалася в авто правоохоронців. Інцидент трапився приблизно о 22:30, написав "Інформатор" (щоб подивитися фото й відео, доскрольте до кінця сторінки).

Фура стояла на Столичному шосе. Перед нею перебував автомобіль патрульних, які оформляли ДТП за участю вантажної машини й Chevrolet.

У Києві КамАЗ влетів у фуру, а її відкинуло в поліцейських Інформатор

За словами водія фури, цієї миті в його транспортний засіб на швидкості влетів КамАЗ.

Від удару кабіну КамАЗа приплюснуло, а чоловіка за кермом затиснуло. На місце події прибули рятувальники, які витягнули потерпілого. Чоловік вижив, його госпіталізували.

Спочатку рух Столичним шосе перекрили, утворилися затори. Коли водія дістали з вантажівки, правоохоронці відкрили одну смугу.

У понеділок, 28 жовтня, в Києві на Столичному шосе трапилися дві ДТП Інформатор

Одна з аварій відбулася під час оформлення іншої пригоди патрульними поліцейськими Інформатор

В підсумку КамАЗ на швидкості влетів у фуру, а та – врізалася в авто правоохоронців Інформатор

У понеділок, 28 жовтня, в Києві на Столичному шосе трапилися дві ДТП Інформатор

Одна з аварій відбулася під час оформлення іншої пригоди патрульними поліцейськими Інформатор

В підсумку КамАЗ на швидкості влетів у фуру, а та – врізалася в авто правоохоронців Інформатор

У понеділок, 28 жовтня, в Києві на Столичному шосе трапилися дві ДТП Інформатор

Одна з аварій відбулася під час оформлення іншої пригоди патрульними поліцейськими Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю ввечері, 27 жовтня, на Одеській трасі на в'їзді до Києва трапилася кривава ДТП. Автомобіль Subaru на великій швидкості на смерть збив пішохода, який перебігав дорогу.

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