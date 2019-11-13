Тягнув десятки метрів: у Києві вантажівка переїхала жінку. Моторошне відео 18+

У Святошинському районі Києва, на вулиці Зодчих, 13 листопада трапилася смертельна ДТП. Водій вантажівки переїхав жінку похилого віку.

Аварія відбулася неподалік від виїзду на Кільцеву дорогу. Про це повідомили на сторінці "Вартові еспресо" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).

Як розповіли свідки, жінка перетинала дорогу на пішохідному переході, але раптово засвітився червоний сигнал. Водій вантажівки переїхав її та, не зупиняючись, рушив далі. У результаті аварії жінка загинула.

У Києві вантажівка переїхала жінку Скріншот

Очевидці наздогнали водія, і той повернувся на місце ДТП. За словами чоловіка, він не побачив жінки й не відчув зіткнення.

Також свідки стверджували, що транспортний засіб протягнув загиблу на 30-40 метрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 листопада у Києві на перетині вулиць Щусєва та Берлінського трапилася ДТП за участю автомобіля поліції охорони і Audi, пасажирами якої були жінка і дитина. В результаті постраждали 4 особи.

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