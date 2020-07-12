Уродженець Росії Антон Желепа, який влаштував смертельну ДТП під Києвом, раніше був судимий за хуліганство, домашнє насильство і побиття людини.

Як з'ясував OBOZREVATEL, в Єдиному реєстрі судових рішень є інформація про три справи щодо Желепи, які розглядалися в Дарницькому районному суді Києва.

У 2016 році розгляд стосувався дрібного хуліганства. Тоді чоловік відзначився хамською поведінкою в присутності дітей, чіплявся до перехожих і розбив скло дверей в кіоск, погрожуючи спалити його. За це він отримав покарання у вигляді громадських робіт строком на 40 годин, а також був оштрафований на 275 грн.

Восени 2019 року він був фігурантом кримінальної справи за побиття чоловіка. Суд постановив стягнути з нього матеріальну шкоду в розмірі 9,7 і 14 тисяч грн.

У 2020 році суд розглядав справу про вчинення домашнього насильства.

При цьому напередодні в мережі з'явилася інформація про те, що раніше Желепу судили за ще одну смертельну аварію.

Антон Желепа. Фото - соцмережі

Антон Желепа. Фото - соцмережі

Антон Желепа. Фото - соцмережі

Антон Желепа. Фото - соцмережі

Антон Желепа. Фото - соцмережі

Антон Желепа. Фото - соцмережі

Антон Желепа. Фото - соцмережі

Як писав OBOZREVATEL, в результаті ДТП під Києвом на Старообухівській трасі загинули чотири людини: чоловік з дружиною, а також 8-річна дівчинка померли майже одразу, а 10-річний хлопчик – в лікарні. За життя ще однієї 12-річної дитини борються лікарі.