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18 жовтня • оновлено в 17:50
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ДТП на "забійному" перехресті під Києвом: момент потрапив на відео

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На злощасному перехресті Чабани – Гатне у Київській області трапилася страшна аварія з перекиданням. Люди дивом залишилися живі.

ДТП сталась у п'ятницю вдень, 18 жовтня. На кадрах, знятих камерою зовнішнього спостереження, видно, як мікроавтобус Ford перетинає перехрестя і в цей момент в нього з боку Києва влітає легковий автомобіль. Від удару бус перекинувся, а легковик "пішов" у кювет. За даними dtp.kiev.ua, всі учасники аварії залишилися живі. Про ступінь травм на даний момент невідомо.

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ДТП на Одеській трасі під Києвом

ДТП на Одеській трасі під Києвом

ДТП на Одеській трасі під Києвом

Світлофор на перехресті Чабани - Гатне

Світлофор на перехресті Чабани - Гатне

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Як повідомляв OBOZREVATEL, перехрестя Чабани – Гатне на Одеській трасі водії називають "проклятим". Через велику кількість ДТП тут в 2016 році встановили світлофор, який через численні скарги водіїв, пропрацював лише місяць.

  • У грудні 2018 року жителі навколишніх сіл почали вимагати у шляховиків, будівництво обіцяних дворівневих розв'язок. Було вирішено поки що відновити роботу світлофора Чабани – Гатне і підключити світлофор біля Південного кладовища, що і було зроблено.

  • У перші ж дні до роботи автоматичного регулювальника на злощасному перехресті біля Чабанів у автолюбителів було маса претензій: не задовольняла циклограмма, були відсутні необхідні знаки і сам світлофорний комплекс було погано видно через пішохідний міст.

  • Відзначимо, що вказані світлофори встановлені тимчасово, поки не будуть завершені розв'язки. Але на сьогоднішній день будівельні роботи до сих пір не розпочато.

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Теми
Ексклюзив Кримінал Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
кримінал ДТП авто
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А куда белый на красный свет попёр???
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