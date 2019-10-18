ДТП на "забійному" перехресті під Києвом: момент потрапив на відео

На злощасному перехресті Чабани – Гатне у Київській області трапилася страшна аварія з перекиданням. Люди дивом залишилися живі.

ДТП сталась у п'ятницю вдень, 18 жовтня. На кадрах, знятих камерою зовнішнього спостереження, видно, як мікроавтобус Ford перетинає перехрестя і в цей момент в нього з боку Києва влітає легковий автомобіль. Від удару бус перекинувся, а легковик "пішов" у кювет. За даними dtp.kiev.ua, всі учасники аварії залишилися живі. Про ступінь травм на даний момент невідомо.

ДТП на Одеській трасі під Києвом

ДТП на Одеській трасі під Києвом

Світлофор на перехресті Чабани - Гатне

Як повідомляв OBOZREVATEL, перехрестя Чабани – Гатне на Одеській трасі водії називають "проклятим". Через велику кількість ДТП тут в 2016 році встановили світлофор, який через численні скарги водіїв, пропрацював лише місяць.

У грудні 2018 року жителі навколишніх сіл почали вимагати у шляховиків, будівництво обіцяних дворівневих розв'язок. Було вирішено поки що відновити роботу світлофора Чабани – Гатне і підключити світлофор біля Південного кладовища, що і було зроблено.

У перші ж дні до роботи автоматичного регулювальника на злощасному перехресті біля Чабанів у автолюбителів було маса претензій: не задовольняла циклограмма, були відсутні необхідні знаки і сам світлофорний комплекс було погано видно через пішохідний міст.

Відзначимо, що вказані світлофори встановлені тимчасово, поки не будуть завершені розв'язки. Але на сьогоднішній день будівельні роботи до сих пір не розпочато.

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