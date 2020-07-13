ДТП на Столичному шосе в Києві: стало відомо про стан підлітка, який вижив

Дванадцятирічний хлопчик, який єдиний вижив у страшній аварії на Старообухівській трасі в Києві 12 липня, досі перебуває у лікарні.

Медики продовжують боротися за його життя. Про це з посиланням на джерела в поліції повідомляє "Страна".

Зазначається, що стан підлітка не погіршився. Лікарі оцінюють його як стабільно важкий.

Водночас правоохоронці підкреслюють, що ймовірний винуватець аварії Антон Желепа все ще перебуває в лікарні швидкої медичної допомоги закритого типу – лікарі поки очікують результати його аналізів.

Також видання стверджує, що суд щодо обрання запобіжного заходу водієві ймовірно призначать на 14 липня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Києвом 12 липня трапилася масштабна смертельна ДТП. Попередньо, загинули чотири людини: чоловік із дружиною, а також 8-річна дівчинка померли майже одразу, а 10-річний хлопчик – у лікарні.