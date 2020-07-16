ДТП на Столичному шосе в Києві: Геращенко розповів про стан хлопчика, який вижив

12-річний хлопчик, який єдиний зі своєї родини вижив у ДТП на Столичному шосе в Києві, відчуває себе краще.

Як розповів в коментарі "Гордон" заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, на даний момент загрози життю дитини немає.

Зараз хлопчик знаходиться на лікуванні в київській дитячій лікарні "Охматдит".

За словами Геращенка, у хлопчика є родичі, які зможуть про нього подбати.

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