ДТП на Обухівській трасі: в мережу потрапило фото ймовірного винуватця ДТП, кількість жертв зросла

У мережі опублікували фото та ініціали підозрюваного у скоєнні 12 липня смертельної ДТП під Києвом, на Старообухівській трасі. Попередньо, кількість жертв зросла з трьох до чотирьох.

Відповідний знімок розмістили на сторінці Dtpkievua у Instagram, попросивши поширити, адже водія "вже мажуть". За інформацією автора допису, підозрюваний нібито у стані сп'яніння вилетів на зустрічну смугу (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Так, спершу повідомлялося, що загинули мама, батько та донька, а ще двоє хлопчиків були доставлені у реанімацію. Від сильного удару жінка перелетіла на заднє крісло, а дівчинка з заднього опинилася в багажнику. За даними автора допису, батько і дочка загинули миттєво, мама – через декілька хвилин.

Ймовірний винуватець ДТП на Обухівській трасі

Вже пізніше на сторінці "Київ оперативний" у Facebook уточнили, що, попередньо, хлопчик 10-ти років також помер.

"Автомобіль Mercedes зареєстровано на жінку на ім’я Ольга Віталіївна, 1971 року народження. За кермом було бухе напівоголене тіло чоловічої статі", – йдеться у дописі.

На цій ж сторінці ще трохи згодом уточнили, що за кермом Mercedes нібито перебував Желепа А.М, підозрюваного доставили до лікарні.

"Його буде затримано в порядку статті 208 КПК України. За нашою інформацією, пан Желепа працював на дачі у власника Mercedes. За 20 хвилин після ДТП автівку було подано у розшук як викрадену", – відзначив автор допису.

Допис у мережі Скріншот

Допис у мережі Скріншот

Допис у мережі Скріншот

Допис у мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL: