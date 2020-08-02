У Києві Mazda на швидкості протаранила машину з дитиною. Фото ДТП

У Деснянському районі Києва увечері 2 серпня зіткнулися дві легкові машини, в одній з яких серед пасажирів була дитина.

Як пише "Еспресо", Mazda cx7 протаранила Mitsubishi Lancer. Про точну кількість постраждалих поки не повідомляється (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Попередньо, жінка за кермом кросовера на високій швидкості врізалася в задню частину Mitsubishi й відправила легковик у відбійник. Після зіткнення Mazda перекинулася.

Розбита Mazda. Еспресо

Розбита Mazda. Еспресо

У Mitsubishi їхала сім'я із маленькою дитиною. Вона знаходилася в дитячому кріслі і серйозних травм не отримала. Лікарі швидкої госпіталізували маленького пасажира для детального обстеження.

Дитина знаходилася в дитячому кріслі. Еспресо

Також була госпіталізована і пасажирка Mitsubishi, мама малюка. Водій, не дивлячись на травми, залишився на місці події. Водійка Mazda від допомоги лікарів відмовилася.

ДТП Київ. Еспресо

ДТП Київ. Еспресо

ДТП Київ. Еспресо

ДТП Київ. Еспресо

ДТП Київ. Еспресо

На місці працювала швидка допомога. Еспресо

ДТП Київ. Еспресо

ДТП Київ. Еспресо

ДТП Київ. Еспресо

Авто за інерцією врізалося у відбійник. Еспресо

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Києві на Лісовому масиві легковий автомобіль на повній швидкості врізався в маршрутку. У результаті ДТП постраждали три особи. Одній людині відірвало ногу, ще одна позбулася ока.