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30 січня • оновлено в 19:19
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ДТП із школяркою під Києвом: спливли подробиці трагедії

1.4т
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Батьки 13-річної Анни Шевчук, яку у Київській області на смерть збив автомобіль, заявили про зрив судового засідання. На ньому служителі Феміди повинні були поставити крапку в гучній справі.

Як розповіла OBOZREVATEL мама школярки – Людмила Шевчук – засідання мало відбутися у Київському апеляційному суді вдень 30 січня. Раптово з'ясувалося, що одна з суддів кілька днів тому взяла відпустку.

"Нас і нашого захисника про це не попередили. Це вже другий випадок! Перший був у жовтні минулого року", – розповіла мама дівчини.

13-річна Анна Шевчук

13-річна Анна Шевчук

Фото з сімейного архіву

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Людмила передбачає, що причина зриву судового засідання – громадський резонанс. "Виходить, судді роками будуть затягувати засідання, а вбивця моєї дитини буде залишатися на волі?" – каже Людмила.

47-річний Станіслав Сторожик

47-річний Станіслав Сторожик

Київщина 24

Нагадаємо, що в червні 2017 року водій ВАЗа Станіслав Сторожик на смерть збив Анну Шевчук в с. Тарасівка Києво-Святошинського району. Водій не надавав допомогу дитині, а з її рідними поводився зухвало.

Школярку збив ВАЗ

Школярку збив ВАЗ

Родичі загиблої були шоковані і розслідуванням ДТП. Так, слідчий протягом двох місяців не визнавав потерпілою Людмилу Шевчук – маму дівчинки, а свідчення сестри дівчинки переписував сім разів.

10 червня 2019 року Києво-Святошинський суд засудив Сторожик на вісім років позбавлення волі. Чоловік подав апеляцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • У Харкові судять водія фури, який спровокував жахливу ДТП. В результаті загинув водій легковика та двоє пасажирів – подружжя Євген та Анастасія Еткало.

  • У Полтавській області триває суд над бізнес-леді Наталією Саєнко, яка на переході на смерть збила 15-річного школяра Артема Левченко.

  • В Україні зростає кількість дорожньо-транспортних пригод. Всього в 2019 році в аваріях загинуло 3 454 людини, що на 3,1% більше, ніж в 2018-му.

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Автор
Олександр Кітраль Олександр Кітраль
Теми
Новини Києва та Київської області Кримінал Ексклюзив
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП авто
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