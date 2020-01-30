ДТП із школяркою під Києвом: спливли подробиці трагедії

Батьки 13-річної Анни Шевчук, яку у Київській області на смерть збив автомобіль, заявили про зрив судового засідання. На ньому служителі Феміди повинні були поставити крапку в гучній справі.

Як розповіла OBOZREVATEL мама школярки – Людмила Шевчук – засідання мало відбутися у Київському апеляційному суді вдень 30 січня. Раптово з'ясувалося, що одна з суддів кілька днів тому взяла відпустку.

"Нас і нашого захисника про це не попередили. Це вже другий випадок! Перший був у жовтні минулого року", – розповіла мама дівчини.

13-річна Анна Шевчук Фото з сімейного архіву

Людмила передбачає, що причина зриву судового засідання – громадський резонанс. "Виходить, судді роками будуть затягувати засідання, а вбивця моєї дитини буде залишатися на волі?" – каже Людмила.

47-річний Станіслав Сторожик Київщина 24

Нагадаємо, що в червні 2017 року водій ВАЗа Станіслав Сторожик на смерть збив Анну Шевчук в с. Тарасівка Києво-Святошинського району. Водій не надавав допомогу дитині, а з її рідними поводився зухвало.

Школярку збив ВАЗ

Родичі загиблої були шоковані і розслідуванням ДТП. Так, слідчий протягом двох місяців не визнавав потерпілою Людмилу Шевчук – маму дівчинки, а свідчення сестри дівчинки переписував сім разів.

10 червня 2019 року Києво-Святошинський суд засудив Сторожик на вісім років позбавлення волі. Чоловік подав апеляцію.

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