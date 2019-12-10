Діти у важкому стані, а Кулебі загрожує в'язниця: нові факти про ДТП на "кривавому перехресті"

З часу страшної аварії з уповноваженим президента з прав дитини Миколою Кулебою під Києвом минуло пів місяця. Потерпілі, окрім водія мікроавтобуса, перебувають у лікарні, триває розслідування поліції.

Ця аварія викликала бурхливе обговорення в суспільстві, а також показала ставлення чиновників до "дорожньої проблеми". Як то кажуть – поки грім не вдарить...

Детальніше – у публікації OBOZREVATEL.

Низка експертиз

На сьогодні поліція проводить досудове розслідування. Як розповів OBOZREVATEL начальник пресслужби ГУНП у Київській області Микола Жукович, призначено вісім експертиз, опитуються свідки події.

"Водій мікроавтобуса Volkswagen (21-річний Вадим. – Авт.) виписаний з лікарні. Ми будемо звертатися до суду, щоб вилучити його медичну документацію і направити її на судово-медичну експертизу – для визначення ступеня травм потерпілого", – повідомив Жукович.

24 листопада Микола Кулеба потрапив у ДТП на перехресті Чабани – Гатне одеської траси під Києвом

Сам Кулеба з синами перебувають у лікарні. У всіх серйозні травми.

У 10-річного Єлисея перелом таза, щелепи, забої різного ступеня. 19-річний Тимофій був госпіталізований у несвідомому стані й медики ввели його у штучну кому.

Сам омбудсмен також отримав травми, проте вийшов на зв'язок вже через кілька годин після ДТП, а через чотири дні "приймав" у себе в палаті водія Volkswagen.

Тут варто кілька слів сказати про взаємини Кулеби й другого водія. Раніше ні журналістам OBOZREVATEL, ні іншим ЗМІ не вдавалося поспілкуватися з Вадимом. Медики твердили, що він навідріз відмовляється давати коментарі й не пускали до нього в відділення.

Схема аварії. Микола Кулеба поїхав на червоний, після чого в його автомобіль влетів мікроавтобус

На фото – відділення хірургії Києво-Святошинської районної лікарні в Боярці, куди доставили другого водія Пізніше з'ясувалося, що лікарі "сховали" хлопця в інше відділення з обмеженим доступом

Сам Вадим потім зізнавався журналістам, що Кулеба надав йому матеріальну допомогу і, по суті, оплатив лікування.

Микола Кулеба та 21-річний водій Volkswagen. Хлопець заявив журналістам, що сам вирішив провідати омбудсмена

Від трьох до восьми років

Багатьох українців обурили обставини ДТП з уповноваженим Зеленського. На відео з камер спостереження чітко видно, як Кулеба перетинає дорогу на червоний сигнал світлофора. Водночас він мав розуміти, що перебував у машині разом із синами та що своїми діями ставить під загрозу життя і здоров'я інших учасників дорожнього руху. Що це, звичка ставити себе вище за інших?

Незабаром після ДТП радник глави МВС Володимир Мартиненко заявив журналістам, що правила порушив саме чиновник.

Кримінальне провадження відкрили за статтею 286 частина 2 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Санкція статті – від трьох до восьми років позбавлення волі.

Чи понесе винний у ДТП кримінальну відповідальність – скоро дізнаємося.

Мікроавтобус Volkswagen, яким керував 21-річний водій, влетів у авто чиновника Інформатор

"Криваве" перехрестя

Однак є й інші об'єктивні обставини НП. Саме перехрестя Чабани – Гатне одеської траси є проблемною ділянкою. Тут регулярно відбуваються аварії, і OBOZREVATEL розповідав про це протягом року.

Так, водії скаржаться на відсутність смуги гальмування в лівому ряду, короткий сигнал світлофора для розвороту, відсутність дублювальних знаків і дублювального світлофора.

Загалом світлофор на ділянці встановлено тимчасово, до будівництва дворівневих розв'язок: біля самого перехрестя і в районі Південного кладовища.

Перехрестя Чабани – Гатне

Зазначимо, що після ДТП з омбудсменом на місці побувала виїзна комісія (до речі, вже не перша). У підсумку ніяких обіцянок щодо будівництва розв'язок. Зате було вирішено встановити дублювальні світлофори й визначити перехрестя як пріоритетний для чергування нарядів патрульної поліції – по суті те, про що наше видання і громадськість твердять більше року.

Що ж може змусити чиновників вжити кардинальних заходів із безпеки на цій небезпечній ділянці? Невже для цього обов'язково мусить трапитися трагедія? З огляду на щільний трафік на трасі, чергова НП – тільки питання часу.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!