Дружину ексміністра Кожари відпустили під особисте забов’язання

Яра Дорош Кримінал 22:49, 15.04.2020 Оновлено: 23:22, 15.04.2020

Дружину ексміністра закордонних справ Леоніда Кожари – Марину Козерод, яку запідозрили у неправдивих свідченнях щодо обставин смерті колишнього голови правління телеканалу "Інтер" Сергія Старицького, відпустили під особисте забов’язання.

Відповідне рішення ухвалив Шевченківський районний суд Києва. Про це розповів hromadske адвокат Козерод – Ілля Серафимов.

Він додав, що дружина Кожари була зобов'язана не покидати територію Київської області, повідомляти правоохоронців про зміну місця проживання та з’являтися на їхні виклики.

Дружину ексміністра Кожари відпустили під особисте забов’язання. Ілюстрація

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