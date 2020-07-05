Дружина викраденого в Києві бізнесмена про погрози: зверталася в СБУ, але там карантин

Кримінал 15:02, 5.07.2020

Дружина акціонера ТОВ "Севастопольський судноремонтний завод "Південний" Сергія Ткаченка, викраденого з перукарні в Києві, заявила про погрози на свою адресу.

Як написала Юліанна Ткаченко в Facebook, вона звернулася з проханням надати їй держохорону, але по "гарячій лінії" СБУ нібито сказали, що у них карантин.

Жінка вважає, що до викрадення чоловіка причетні російські спецслужби. Ткаченко фігурує в кримінальному провадженні РФ у справі про нібито розкрадання майна і оголошений у Росії в розшук.

Ще місяць тому рідні просили правоохоронців надати їм охорону, але поліція тоді так і не змогла визначити, чи існує загроза підприємцю.

Скрін Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 липня в Києві з салону краси "Асса" викрали Сергія Ткаченка, майно якого знаходиться на території тимчасово окупованого Криму.

Двоє чоловіків зайшли за Ткаченком в салон, повідомили йому, що він знаходиться в "федеральному розшуку", після чого вивели його на вулицю і, посадивши в машину, поїхали в невідомому напрямку.

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