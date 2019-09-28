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28 вересня • оновлено в 18:38
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Дрифтував напідпитку: на парковці популярного ТРЦ Києва авто влетіло в людей

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У Києві на парковці ТРЦ Lavina в ніч на суботу, 28 вересня, авто збило двох людей і протаранило три машини.

Як повідомив "Інформатор", водій Volkswagen дрифтував і не впорався з керуванням (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Відомо, що на парковці в ту ніч зібралися любителі дрифту. Близько 23:30 до них приєднався хлопець на Volkswagen, але відправляти в занос автомобіль вирішив не як всі, на порожній території, а серед інших машин і пішоходів.

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Фото з місця інциденту

Фото з місця інциденту

Інформатор

Від зіткнення, за словами очевидців, постраждалі жінки підлетіли на метр вгору. Їх із важкими травмами госпіталізували медики.

Також постраждав гонщик на Volkswagen. Попередньо, його травми пов'язані не стільки із самою ДТП, скільки із зустріччю з розлюченим натовпом.

Свідки інциденту також стверджують, що хлопець був сильно п'яним. На місці працювали патрульні та слідчо-оперативна група.

Фото з місця інциденту

Фото з місця інциденту

Інформатор

У прес-службі поліції додали, що 19-річний водій Volkswagen не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з припаркованими машинами Opel, Fiat і Toyota.

У результаті дві жінки, які стояли біля одного з автомобілів, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані. Крім цього, в лікарню доставили винуватця ДТП.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Фото з місця інциденту

Фото з місця інциденту

Інформатор

Фото з місця інциденту

Фото з місця інциденту

Інформатор

Фото з місця інциденту

Фото з місця інциденту

Інформатор

Фото з місця інциденту

Фото з місця інциденту

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі поліція затримала водія, який перевищив швидкість на автомобілі, номери кузова якого не відповідали номеру реєстрації транспортного засобу.

Порушником виявився блогер Віталій Санжаков, відомий під ніком Vitos.

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Україна Київ
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Meyer Kurt
Meyer Kurt
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Meyer Kurt
Meyer Kurt
Жах
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
===авто влетело в людей=== А точно авто влетело в людей??? может быть оно влетело в украинцев ???
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Shoigu Putin suck my dick
Shoigu Putin suck my dick
Bладимир Ильич, соси @уй совкодрочер.
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