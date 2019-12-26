Допомагав убивці учасника АТО: на Київщині впіймали "кримінального авторитета"

У Білій Церкві Київської області поліція затримала кримінального злодія на прізвисько "Лощ", поплічника чоловіка, який убив учасника АТО.

Затриманий, якого розшукували протягом двох років, також був організатором цього нападу. Про це повідомила пресслужба поліції Київщини на своїй сторінці у Facebook.

Ще у 2017 році в місті Кагарлик Київської області вбили учасника АТО. Нападника, який наніс смертельні ножові поранення, поліція затримала одразу. А от його поплічник, який був організатором нападу, втік. Правоохоронці оголосили його в розшук і продовжували пошуки.

На Київщині впіймали "кримінального авторитета"

Згодом поліцейські спіймали втікача у Білій Церкві. Затриманим виявився 47-річний уродженець Кагарлика. Перебуваючи у розшуку, чоловік постійно переховувався, втім, водночас йому вдавалося тримати у страху жителів району і "кришувати" гральний бізнес. Також затриманий неодноразово відбував покарання у місцях позбавлення волі.

Найближчим часом вирішиться питання про оголошення підозри затриманому. Міру запобіжного для нього обере суд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Кагарлику Київської області в 2017 році чоловік зарізав 33-річного учасника АТО.

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