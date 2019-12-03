"Добрий" тато: у Києві чоловік із мачете влаштував дику різанину

У Святошинському районі Києва чоловiк влаштував "варфоломіївську ніч" своїм близьким.

Інцидент трапився 1 грудня в багатоповерховому будинку на проспекті Перемоги, розповіло джерело OBOZREVATEL У розпал сімейної сварки 50-річний глава сімейства накинувся з мачете на 25-річних дочку й зятя.

Чоловік накинувся з мачете на своїх рідних

Внаслідок "різанини" дівчина отримала різану рану стегна, а її чоловік – рук, обличчя та шиї (з пошкодженням вен).

Потерпілих госпіталізували в Київську міську клінічну лікарню №17.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві біля Політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського чоловік кілька днів поспіль бігав за людьми з ножем. Його напередодні забрала поліція і доставила до лікарнi, проте наступного дня відпустили.

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