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20 лютого • оновлено в 11:21
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До центру Києва у річницю розстрілів на Майдані стягнули силовиків

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У центрі Києва, 20 лютого, у шосту річницю розстрілів на Майдані, поліцейські у посиленому режимі стежитимуть за правопорядком.

Про це розповів начальник ГУНП у м. Києві Андрій Крищенко, написала пресслужба поліції столиці на своїй сторінці у Facebook. Так, напередодні до КМДА надійшло кілька заявок про проведення масових заходів у центрі міста.

"Усі сьогоднішні (20 лютого. – Ред.) акції пов’язані із річницею подій 2014 року. За правопорядком у середмісті столиці стежитимуть працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу", – пояснив Крищенко.

До центру Києва у річницю розстрілів на Майдані стягнули силовиків. Ілюстрація

До центру Києва у річницю розстрілів на Майдані стягнули силовиків. Ілюстрація

За його словами, також будуть створені резерви на випадок ускладнення оперативної обстановки.

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Шоста річниця Революції Гідності: у Києві вшанували пам'ять Небесної Сотні. Фото і відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві, над алеєю Героїв Небесної Сотні, 20 лютого, у шосту річницю розстрілів на Майдані та початку військової агресії РФ, активісти розвісили банер з написом "Росія почала війну тут!".

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
и правильно - пока только счастливые студенты которых накормили печеньками и сняли с занятий бумажки развешивают,но учитывая, что "они же дети" - всякое бывает ! БТР не помешает ! Есть же на Украине люди, что захотят вторую партию Сотни на небеса отправить ((((Увы
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