У центрі Києва, 20 лютого, у шосту річницю розстрілів на Майдані, поліцейські у посиленому режимі стежитимуть за правопорядком.

Про це розповів начальник ГУНП у м. Києві Андрій Крищенко, написала пресслужба поліції столиці на своїй сторінці у Facebook. Так, напередодні до КМДА надійшло кілька заявок про проведення масових заходів у центрі міста.

"Усі сьогоднішні (20 лютого. – Ред.) акції пов’язані із річницею подій 2014 року. За правопорядком у середмісті столиці стежитимуть працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу", – пояснив Крищенко.

До центру Києва у річницю розстрілів на Майдані стягнули силовиків. Ілюстрація

За його словами, також будуть створені резерви на випадок ускладнення оперативної обстановки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві, над алеєю Героїв Небесної Сотні, 20 лютого, у шосту річницю розстрілів на Майдані та початку військової агресії РФ, активісти розвісили банер з написом "Росія почала війну тут!".

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