До Національного центру Олександра Довженка у Києві у четвер, 28 травня, навідались правоохоронці із обшуками.

Таку заяву зробив директор центру Іван Козленко на своїй сторінці у Facebook, назвавши ймовірну причину ситуації (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"У нас обшук поліції та СБУ. Вилучають документи", – написав Козленко.

До Центру Довженка у Києві прийшли із обшуками Facebook/Іван Козленко

"З сьогоднішньою нашою заявою це не пов'язано. Розслідують кримінальну справу за актом ревізії ДАСУ (Державної аудиторської служби. – Ред.)", – додав він.

До Центру Довженка у Києві прийшли із обшуками Facebook/Іван Козленко

До Центру Довженка у Києві прийшли із обшуками Facebook/Іван Козленко

Так, у цей же день Козленко опублікував заяву про настання стану неплатоспроможності центру. Також він написав, що з власної ініціативи розриває контракт із Міністерством культури з 4 червня.

"Неплатоспроможність підприємства – наслідок безвідповідальної позиції Міністерства в частині забезпечення фінансування Національного центру Олександра Довженка, передбаченого Постановою КМУ від 16 листопада 2001 р. №1557. Фінансування центру, що здійснюється за бюджетною програмою 3806030 "Державна підтримка кінематографії", з початку 2020 року так і не розпочалось. Заборгованість державного бюджету перед центром з заробітної плати сягає понад 2,0 млн. грн. Центр має також понад 1,0 млн. грн. невиконаних кредитних зобов’язань за підписаними договорами. За відсутності обігових коштів Центр більше не має змоги сплачувати передбачені законом податки та збори за перший квартал 2020 року", – написав він.

Заява Козленка Facebook/Іван Козленко

Заява Козленка Facebook/Іван Козленко

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