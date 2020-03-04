До квартири юриста у справі Шеремета прийшли з обшуками: усі подробиці

У квартирі юриста Леоніда Маслова, який виступав на захист підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета у Києві у 2016 році, музиканта та ветерана АТО Андрія Антоненка (Riffmaster), 4 березня розпочалися обшуки.

Про це повідомили на сторінці Free Riff у Facebook. Помешкання юриста розташоване у місті Харкові (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У мережі оприлюднили знімок ухвали Печерського районного суду міста Києва про дозвіл на проведення обшуку у харківській квартирі чоловіка.

До квартири юриста у справі Шеремета прийшли з обшуками

Зокрема, у ній йдеться про те, що саме Маслов "4.01.2020 з невідомої слідству причини здійснив вхід до сторінки в соціальній мережі "Вконтакте", яка належить Антоненку А.С., та міг знищити або пошкодити інформацію, яка може являти інтерес у вищезазначеному кримінальному провадженні. Про дану подію Маслов Л.К. виклав повідомлення у соціальній мережі "Фейсбук". Отже, Маслов Л.К. може мати доступ до соціальних сторінок Антоненка А.С. та інших речових доказів, знищувати їх або переховувати від слідства".

Ухвала Печерського районного суду міста Києва Free Riff у Facebook

Ухвала Печерського районного суду міста Києва Free Riff у Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Журналіст Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва. Машину, в якій він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним керуванням.

12 грудня 2019 року поліція назвала підозрюваних в організації вбивства Шеремета.

Підозру за статтею 115 (Умисне вбивство) висунули: музиканту, волонтеру і бійцю АТО Андрію Антоненку (Riffmaster) волонтерці і дитячій кардіохірургині Юлії Кузьменко; волонтерці і військовій медсестрі Яні Дугарь.

Учасники АТО Інна Грищенко ("Пума") та її чоловік Владислав ("Буча") були затримані в іншій справі, але також є фігурантами розслідування вбивства Шеремета.

Пізніше юрист Маслов заявив, що зріст підозрюваного у вбивстві Шеремета Антоненка майже на 10 см більший за зріст людини, яка потрапила на записи камер відеоспостереження.

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