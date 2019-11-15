До $250 тисяч! У Києві шахраї провернули нову аферу

У Києві затримали членів злочинного угрупування, які, погрожуючи фізичною розправою, вимагали у людей повернення неіснуючих боргів.

Вони навіть розробили спеціальну схему. Про це повідомив Голова Національної поліції України Ігор Клименко, написала пресслужба МВС (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Протягом двох місяців до правоохоронців надходили заяви про те, що невідомі, погрожуючи громадянам насильством, пошкодженням майна, незаконним позбавленням волі, вимагали повернути гроші, які начебто були взяті у борг. Вони робили це під приводом діяльності колекторської фірми. Суми коливалися від $5-ти тисяч до $250-ти тисяч.

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Встановивши дату, час та місце зустрічі одного з потерпілих з учасником злочинної групи, правоохоронці за процесуального керівництва Генпрокуратури затримали зловмисника. З місця події було вилучено $10 тисяч, які потерпілий, побоюючись фізичної розправи, передав як повернення частини неіснуючого боргу.

Згодом було затримано ще трьох його спільників, які забезпечували силову підтримку діяльності злочинної організації.

Загалом до складу злочинного угрупування входило вісім чоловіків, двоє з них – колишні працівники правоохоронних органів. Чотирьох осіб затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, ще чотирьох – оголошено в розшук.

Досудове розслідування проводиться у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 146 (викрадення людини), ч. 2 і 4 ст. 189 (вимагання) та ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу України. За місцем проживання затриманих провели обшуки. Фігурантам загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У Києві затримали членів злочинного угрупування, які вимагали у людей повернення неіснуючих боргів Національна поліція України

Вони погрожували громадянам фізичною розправою Національна поліція України

Шахраї навіть розробили спеціальну схему Національна поліція України

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві викрили злочинну групу, якій інкримінують викрадення людей, катування полонених та заподіяння тілесних ушкоджень поліцейським.

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