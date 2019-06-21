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"ДНР", уперед!" Під Києвом затримали іноземців-провокаторів

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В аеропорту "Бориспіль" затримали двох громадян Ірландії, які вигукували провокаційні гасла і носили "георгіївські стрічки".

Вони приїхали до столиці нібито з туристичною метою, але у них не було зворотних квитків, а інформація про "дівчину-українку" в одного з них не підтвердилася, повідомили в пресцентрі Держприкордонслужби України.

Іноземці 1998 і 1997 року народження прилетіли рейсом із Дубліна увечері 20 червня. Одразу після сходження з борту вони дістали заборонену в Україні символіку.

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"Один із них був у футболці з національною символікою країни-агресора. Вони дістали її та "георгіївські стрічки" й вигукували слова: "ДНР, уперед!". У багажі в них знайшли предмети, що мають пропагандистський і провокативний характер", – повідомили прикордонники.

Паспорт іноземця

Паспорт іноземця

Держприкордонслужба

Паспорт

Паспорт

Держприкордонслужба

Іноземцям заборонили в'їзд в Україну терміном на три роки, інформацію про їхні особи передали до поліції.

Символіка країни-агресора

Символіка країни-агресора

Держприкордонслужба

Заборонена символіка

Заборонена символіка

Держприкордонслужба

Як писав OBOZREVATEL, у травні 2019-го столичному міжнародному аеропорту "Київ" росіянин влаштував дебош через те, що його відмовилися впускати українські прикордонники. Він намагався вдарити правоохоронців і грубо ображав країну.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Почему отпустили? Наверняка они планировали теракт против украинской демократии.
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Борисс Робот
Борисс Робот
Горелов Сергей, "Почему отпустили?" это вопрос типичного ватанабэ...мы знаем что вы бы не отпустили бы...
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леня зе
леня зе
Они достали символику РФ и "георгиевские ленты" и выкрикивали слова: "ДНР, вперед!"это как святая вода.от которой карежит шароварников. ждем консула Ирландии
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Борисс Робот
Борисс Робот
леня зе, жди консула... похоже тебе больше ничего не остается в жизни...
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Тарас Бор
Тарас Бор
Да ещё б и отпиздить в целях профилактики.
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