"ДНР", уперед!" Під Києвом затримали іноземців-провокаторів

В аеропорту "Бориспіль" затримали двох громадян Ірландії, які вигукували провокаційні гасла і носили "георгіївські стрічки".

Вони приїхали до столиці нібито з туристичною метою, але у них не було зворотних квитків, а інформація про "дівчину-українку" в одного з них не підтвердилася, повідомили в пресцентрі Держприкордонслужби України.

Іноземці 1998 і 1997 року народження прилетіли рейсом із Дубліна увечері 20 червня. Одразу після сходження з борту вони дістали заборонену в Україні символіку.

"Один із них був у футболці з національною символікою країни-агресора. Вони дістали її та "георгіївські стрічки" й вигукували слова: "ДНР, уперед!". У багажі в них знайшли предмети, що мають пропагандистський і провокативний характер", – повідомили прикордонники.

Паспорт іноземця Держприкордонслужба

Паспорт Держприкордонслужба

Іноземцям заборонили в'їзд в Україну терміном на три роки, інформацію про їхні особи передали до поліції.

Символіка країни-агресора Держприкордонслужба

Заборонена символіка Держприкордонслужба

Як писав OBOZREVATEL, у травні 2019-го столичному міжнародному аеропорту "Київ" росіянин влаштував дебош через те, що його відмовилися впускати українські прикордонники. Він намагався вдарити правоохоронців і грубо ображав країну.

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