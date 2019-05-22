ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
LadyCity

/Кримінал

"Дивом залишилася живою!" У Києві чоловік напав на матір із донькою

3.1тЧитати матеріал російською

У Києві чоловік напав на жінку та її доньку підліткового віку і вчинив спробу зґвалтування.

Про це постраждала Юлія Бризгалова повідомила на своїй сторінці у Facebook. За словами жінки, напад трапився в Дарницькому районі, на вул. Новодарницька, 20 травня (фото 18+)

"Будьте уважні, жінки, проведіть бесіду з вашими доньками. Прикмети: молодий чоловік, зріст 170-175, світло-русявий, коротко стрижений, середньої статури. У Дарницькому районі орудує маніяк. Я дивом залишилася живою", — заявила киянка.

Новини
У Києві чоловік зґвалтував неповнолітню: перші деталі

У коментарях вона повідомила, що чоловік напав на неї у дворі. Донці вдалося втекти відразу, а сама вона змогла вирватися пізніше. Також вона опублікувала знімки своїх травм. За даними Бризгалової, правоохоронці затримали зловмисника по гарячих слідах і нібито розшукували його тривалий час.

Однак в поліції повідомили, що заяв щодо нападу від жінки не надходило. Пізніше вона видалила пост з соцмережі.

Травми

Травми

Facebook Юлія Бризгалова

Поранення

Поранення

Facebook Юлія Бризгалова

"Дивом залишилася живою!" У Києві чоловік напав на матір із донькою
Приблизне місце нападу

Приблизне місце нападу

Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, у березні в Житомирі поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні дитини в одному з гуртожитків. Чоловіку загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
9
0
Смішно
0
Цікаво
8
Сумно
3
Треш
Опублікувати коментар
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Shestopalov Denis
Shestopalov Denis
Он у себя дома, "в україні", имеет право, свобода же, за это скакал Муйдан.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки