"Дивом залишилася живою!" У Києві чоловік напав на матір із донькою

У Києві чоловік напав на жінку та її доньку підліткового віку і вчинив спробу зґвалтування.

Про це постраждала Юлія Бризгалова повідомила на своїй сторінці у Facebook. За словами жінки, напад трапився в Дарницькому районі, на вул. Новодарницька, 20 травня (фото 18+)

"Будьте уважні, жінки, проведіть бесіду з вашими доньками. Прикмети: молодий чоловік, зріст 170-175, світло-русявий, коротко стрижений, середньої статури. У Дарницькому районі орудує маніяк. Я дивом залишилася живою", — заявила киянка.

У коментарях вона повідомила, що чоловік напав на неї у дворі. Донці вдалося втекти відразу, а сама вона змогла вирватися пізніше. Також вона опублікувала знімки своїх травм. За даними Бризгалової, правоохоронці затримали зловмисника по гарячих слідах і нібито розшукували його тривалий час.

Однак в поліції повідомили, що заяв щодо нападу від жінки не надходило. Пізніше вона видалила пост з соцмережі.

Травми Facebook Юлія Бризгалова

Поранення Facebook Юлія Бризгалова

Приблизне місце нападу Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, у березні в Житомирі поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні дитини в одному з гуртожитків. Чоловіку загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

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