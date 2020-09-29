"Дівчинку з колосками" відновили і повернули до Музею Голодомору у Києві. Фото

Скульптуру "Гірка пам'яті дитинства", яка також відома як "дівчинка з колосками", відновили і 29 вересня повернули до Музею Голодомору в Києві.

Була проведена реконструкція п'єдесталу, додана табличка і усунені незначні пошкодження, повідомляється на сторінці музей в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко на церемонії заявив, що на акт вандалізму відреагував Всесвітній конгрес українців та безліч відомих людей за межами країни.

"Поки ми живі, ми повинні пам'ятати. Це символ того, що сталося з українською нацією в 1932-1933 роках", – сказав він.

Церемонія повернення скульптури "дівчинка з колосками". Facebook Музею Голодомору

Зі свого боку гендиректорка музею Олеся Стасюк нагадала, що це вже не перший випадок наруги над символами пам'яті про злочин комуністичного режиму.

"Кілька років тому вандали облили фарбою скульптури ангелів, ламали таблички з назвами сіл, занесених на "чорні дошки", зривали світильники, калічили п'єдестал скульптури "Гірка пам'ять дитинства"", – зазначила вона.

На церемонії були міністр культури і директорка музею. Facebook Музею Голодомору

Facebook Музею Голодомору.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 22 серпня в Києві біля меморіального комплексу пам'яті жертв голодомору троє невідомих зірвали з постаменту пам'ятник "дівчинка з колосками". Після інциденту скульптуру забрали на реставрацію.