Лежала в калюжі крові: очевидець розповів подробиці ДТП з Lexus у Києві

Смертельна ДТП з Lexus у Києві викликала чималий резонанс. OBOZREVATEL зв'язався з одним з очевидців трагедії, який розповів подробиці.

Руслан, так звуть нашого співрозмовника, перебував на стоянці біля гіпермаркету Novus, в 50-60 м від місця події.

Lexus, за його словами, рухався в бік Борисполя на божевільній швидкості, після чого автомобіль занесло на тротуар, де він боком зніс пішоходів – хлопця та дівчину.

"Я підбіг. Дівчина лежала трохи в стороні від авто в калюжі крові. Без шансів... Автомобіль її або переїхав, або вона отримала сильний удар. Хлопець лежав поруч з машиною. Я думав, що він теж труп, але він молодець, вижив. Пам'ятаю, що куртка у молодого чоловіка була роздерта. Ймовірно, від удару об сітку, так як автомобіль разом з пішоходами зніс огорожу", – розповів він.

Момент зіткнення Lexus з пішоходами

Lexus збив пішоходів на тротуарі Інформатор

За словами нашого співрозмовника, поліція приїхала всього через 3-4 хв. Швидка їхала значно довше.

Руслан згадує, що коли підбіг до місця пригоди, у Lexus вже нікого не було. "Там стільки людей збіглося! Всі були зайняті допомогою постраждалим. Про водія ніхто не думав. Але номера авто я відразу продиктував поліції", – зазначив чоловік.

Зі своїх джерел OBOZREVATEL дізнався, що в ДТП загинула 20-річна Вікторія Б. Її супутник, 23-річний Роман Павлосюк в результаті аварії отримав закриту черепно-мозкову травму, забої, садна і був доставлений у відділення політравми однієї з лікарень.

Між тим поліція затримала 21-річного водія Lexus GS-300 Михайла Г. За попередніми даними, на момент ДТП хлопець був у стані алкогольного сп'яніння.

Кримінальне провадження відкрито за ст. 286 ч. 2 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Санкція статті – до восьми років позбавлення волі.

За даними прес-служби ГУНП у Києві, на пр. Бажана трапилось зіткнення автомобілів, після чого некерований Lexus знесло на тротуар, де він збив пішоходів.

ДТП трапилась біля гіпермаркету Novus на пр. Бажана в Дарницькому районі Google. Maps

Lexus збив пішоходів на тротуарі Інформатор

Один з учасників ДТП на Бажана

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській області 10 листопада в ДТП загинули чотири людини, в тому числі двоє дітей. Аварія трапилась на перехресті.

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