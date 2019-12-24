Дівчина втекла від кілера: нові подробиці розстрілу у Києві

Дівчина, яка перебувала в машині з чоловіком, змогла втекти від вбивці, який відкрив вогонь.

OBOZREVATEL стали відомі подробиці резонансного вбивства у Києві.

Стрілянина сталася 23 грудня близько 15:10 неподалік від ресторану "Очеретяний кіт" у Гідропарку. Кілер випустив у чоловіка, який сидів в автомобілі, не менше 10 куль (калібр 9 мм).

Гідропарк - зона відпочинку в Києві на березі Дніпра

У машині також перебувала дівчина. Як розповіли джерела OBOZREVATEL, це було "швидке знайомство". З'ясувалося, що пара списалася один з одним на одному з сайтів знайомств всього за пару днів до трагедії.

Вдень 23 грудня чоловік запропонував зустрітися, заїхав за дівчиною і вони вирушили до Гідропарку. Приїхавши на місце, вони пересіли на заднє сидіння автомобіля. Дівчина помітила, що до авто наблизилася людина – кілер відкрив двері автомобіля і почав стріляти.

Відзначимо, що обличчя вбивці було закрито – можливо, обмотане до очей шарфом.

Дівчина вискочила з машини і кинулася до річки. Коли впала, то побачила що від'їхав автомобіль – імовірно, на ньому і зник убивця.

Вбивство сталося в Гідропарку: в цю пору року тут досить безлюдно

Пізніше стало відомо, що кілер на Volkswagen поїхав в сторону моста Патона. Буквально через кілька хвилин до ДСНС надійшов дзвінок про палаючий на проїжджій частині під мостом автомобіль. Клуби диму було видно за кілометр.

Від місця вбивства до моста Патона (де згорів автомобіль) менше 7 кілометрів

Виїхавши на місце пожежники загасили палаючу машину. Водій втік з місця. Цілком можливо, що кілер навмисно підпалив автомобіль, щоб знищити сліди.

Цікава особистість чоловіка, якого розстріляли в автомобілі. Йому 41 рік, уродженець Грузії, громадянин України. Один із співробітників сусіднього закладу розповів OBOZREVATEL, що бачив його багато разів, він приїжджав сюди з дівчатами.

Автомобіль Toyota Camry, в якому був застрелений чоловік, зареєстрований на його родичку. За інформацією ще одного джерела, чоловік жив поблизу в Дніпровському районі – в "Комфорт Тауні". А ось чи є він бізнесменом, як вже встигли повідомити ЗМІ, поки під великим питанням.

Також, за інформацією джерел, він міг представлятися різними іменами.

ЖК "Комфорт Таун"

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві останнім часом стався ряд резонансних НП. Найбільш шокував замах на депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва. В результаті пострілу кілера загинув 3-річний син депутата. Пізніше стало відомо про затримання двох підозрюваних у замаху, вони – екс-бійці УДА.

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