"Дитина в реанімації!" У Києві розкрили "волонтерську" схему шахрайства

Кияни в соцмережах поділилися схемою шахрайства, під час якої жінка збирає гроші нібито на лікування побитій дитині.

Згідно з її легендою, ученицю столичної школи побили її однокласники, і тепер вона "перебуває в реанімації". Для більшого переконання шахрайка пропонує поїхати з нею в школу, однак робить вона це пізно ввечері, повідомила в спільноті "Мій Відрадний" у Facebook Анастасія Яблонська.

"Дівчинка була госпіталізована у важкому стані і доставлена в Охматдит. Крім мами, яка ледве зводить кінці з кінцями, у неї нікого немає, а лікування коштує дорого, ось вона і збирає, щоб врятувати", ‒ розповіли деталі жінка.

На прохання показати свої документи або будь-яке підтвердження своїх слів, жінка відповіла відмовою. Замість цього о пів на десяту вечора запропонувала поїхати з нею в школу, де її нібито чекають директор і педагоги.

Facebook "Мій Відрадний"

"Вислухавши історію до кінця, я поставила навідні запитання, щоб уточнити деталі. Жінка явно занервувала. Почала плутатися в словах, відводячи розмову від моїх запитань до співчуття бідній дівчинці", ‒ пояснила Яблонська.

У коментарях до її посту знайшлася велика кількість людей, які також ставали об'єктами "прохання про допомогу" цієї жінки. За їхніми словами, вона весь час змінювала номер школи "побитої" учениці.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві з'явилися шахраї, які вимагають гроші під приводом компенсації за ДТП. Жертву вони запевняють у тому, що аварія сталася декілька місяців тому.

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