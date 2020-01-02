Дитина отримала опіки: у центрі Києва на людей розлили два казани глінтвейну

У центрі Києва, на Контрактовій площі, п'яний чоловік розлив два казани з глінтвейном, внаслідок чого опіки отримали продавець, покупці та семирічна дитина, яка проходила повз.

Інцидент трапився в середу ввечері, 1 січня. Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За словами свідків, незрозуміло, зроблено це було випадково чи навмисно.

У центрі Києва на людей розлили два казани глінтвейну Київ Оперативний

"Сам чоловік все заперечує. Каже: "Доведіть, робіть експертизу, і взагалі, документів на цей алкоголь немає", – зазначив автор допису.

У центрі Києва, на Контрактовій площі, п'яний чоловік розлив два казани з глінтвейном Київ Оперативний

Внаслідок інциденту опіки отримали продавець, покупці та семирічна дитина Київ Оперативний

У центрі Києва, на Контрактовій площі, п'яний чоловік розлив два казани з глінтвейном Київ Оперативний

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві в новорічну ніч 1 січня трапилася бійка зі стріляниною. Попередньо, внаслідок інциденту постраждали шість осіб.

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