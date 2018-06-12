"Діти розридалися": у Києві сталася стрілянина біля ігрового майданчика

У дворі одного з будинків в Києві невідомі відкрили вогонь по голубах. В результаті одна птаха була вбита, а малюки, які грали на майданчику, отримали шок.

Випадок стався в понеділок увечері на Голосіївському проспекті, 100/2, повідомили OBOZREVATEL очевидці події.

Володимир Мойсеєнко

За словами людей, на ігровому майданчику знаходилися 6-7 дітей у віці 4-11 років. Раптом пролунав хлопок і в декількох метрах від майданчика впав голуб.

"Я знаходився в квартирі, коли почув хлопок. Вийшов у двір. Бачу, птах б'ється в конвульсіях, а діти плачуть. Люди одразу викликали поліцію", - розповів нашим журналістам один з місцевих жителів.

Швидше за все, вважають мешканці будинку, в голуба стріляли з вогнепальної зброї малого калібру.

Володимир Мойсеєнко

Володимир Мойсеєнко

Через п'ять хвилин на місце події прибула група швидкого реагування поліції в бронежилетах і з автоматами. Місцеві жителі повідомили правоохоронцям, що вогонь, швидше за все, вівся з боку будівництва, розташованого метрах в 40.

"Охорона об'єкта спочатку не хотіла визнавати, що у багатоповерхівці хтось є, проте все ж вдалося з'ясувати, що на поверхах знаходяться будівельники (нібито кавказці). Про те, чи вони стріляли по птахах, на даний момент невідомо. У свідків поліцейські взяли пояснення, а також заяву ", - повідомив місцевий житель.

Володимир Мойсеєнко

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Маріуполі чоловік влаштував стрілянину на дитячому ігровому майданчику.