Діти без автокрісел: у Києві спіймалися перші порушники нового закону

У Києві з дня введення штрафів за перевезення дітей без спецзасобів (зокрема, автокрісла, бустера), 20 листопада, виявили понад 10 порушень.

Про це "УНН" повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва. Правоохоронці мають лише 10 підстав для зупинки авто, тому в кожній із ситуацій були й інші порушення різних правил дорожнього руху.

Тільки у таких випадках – під час зупинки машини – можна зафіксувати відсутність спецзасобу для дитини.

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"От фізично можна побачити, як ви думаєте? Так само з нетверезим водієм. Поки не буде підстав для зупинки авто, це побачити практично нереально. Лише якщо людина дуже п’яна і з вікна щось говорить, теоретично можна зафіксувати порушення. Так відбувається і з кріслом", – зазначили працівники патрульної поліції.

Проблеми зі встановленням порушення виникають і через те, що у багатьох затоновані вікна, а також через важкість визначення віку дитини.

У кожному із зафіксованих випадків порушень водію був виписаний штраф, який він має сплатити протягом 15 днів.

"Чи вони фізично сплатили, поки невідомо. Навіть якщо водій затриманий 20 листопада, в нього є ще плюс 15 днів. Перевіряти зараз недоцільно", – додали працівники поліції.

Причиною для штрафу вважається відсутність будь-яких спецзасобів для фіксації дітей, а не лише автокрісла.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

20 листопада в Україні набув чинності закон, що передбачає штраф за неправильне перевезення дітей.

Багато експертів, сім'ї та автомобілісти висловили своє незадоволення законом. Річ у тім, що він передбачає штрафи (510 грн, в разі повторного порушення протягом року – 850 грн) за порушення правил перевезення дітей, хоча точних формулювань немає, а роз'яснення з боку законодавців не з'явились.

Виявилося, що закон про штрафи для водіїв, які перевозять дітей без автокрісел, містить шпарини, що дозволяють уникнути покарання.

Штрафувати за те, що дитина їде без автокрісла в таксі, будуть компанію-перевізника, а не батьків. Хоча деякі служби все ще сумніваються у цьому, інші зазначають, що вже шукають шляхи уникнути покарання.

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