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Дістав пістолет і почав стріляти: у Києві обстріляли відвідувачів кафе. Фото з місця

1.6т Читати матеріал російською

У Києві, у Святошинському районі, в ніч на 4 серпня невідомий відкрив вогонь у відвідувачів одного з кафе за адресою вулиця Миру, 13.

Як передає "Інформатор", інцидент стався опівночі. У поліції розповіли, що на чоловіка почав гавкати собака. Це і послужило приводом для відвідувача відкрити вогонь. Він дістав пістолет і почав стріляти у трьох відпочиваючих.

У результаті їх із вогнепальними пораненнями в області шиї, грудей і інших частин тіла в терміновому порядку доставили в лікарню.

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Дістав пістолет і почав стріляти: у Києві обстріляли відвідувачів кафе. Фото з місця

"Інформатор"

Чоловік витратив 6 патронів. Його на місці події оперативно затримали правоохоронці. Він знаходився в нетверезому стані, а на обличчі були сліди побоїв.

Дістав пістолет і почав стріляти: у Києві обстріляли відвідувачів кафе. Фото з місця

"Інформатор"

Дістав пістолет і почав стріляти: у Києві обстріляли відвідувачів кафе. Фото з місця

"Інформатор"

Дістав пістолет і почав стріляти: у Києві обстріляли відвідувачів кафе. Фото з місця

"Інформатор"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпровському районі Києва 29 липня чоловік відкрив вогонь посеред вулиці і поранив дівчину в ногу.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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