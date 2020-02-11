Дістали з-під криги: на Київщині знайшли тіло загадково зниклого чоловіка. Фото

На Київщині 11 лютого поліцейські разом із рятувальниками знайшли у водоймі тіло зниклого на початку місяця чоловіка.

Ще тоді до правоохоронців Обухівського району звернулися із інформацією про зникнення 60-річного жителя села Красне. Той пішов у невідомому напрямку після сварки з односельцем. Про це повідомила пресслужба поліції Київської області (щоб подивитися фото, доскорольте до кінця сторінки).

За фактом зникнення було відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ. До пошуків були залучені поліцейські патрулі, кінологи, громадськість, ЗМІ.

На Київщині знайшли тіло загадково зниклого чоловіка Поліція Київської області

Майже тиждень чоловіка не могли знайти. Поліцейські під час відслідковування камер відеоспостереження встановили, що той сам пішов до місцевої водойми.

Тоді до пошуків приєдналися водолази-рятувальники ДСНС. За складних погодних умов, під кригою, їм вдалося знайти тіло зниклого. Його вже направили на проведення судово-медичної експертизи.

На Київщині знайшли тіло загадково зниклого чоловіка

На Київщині знайшли тіло загадково зниклого чоловіка

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві з річки Дніпро рибалки виловили людську голову, яка була загорнута в пакет. Моторошну знахідку виявили 1 лютого біля затоки Собаче гирло в Оболонському районі.

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