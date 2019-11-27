Дістали з Молдови! У Києві жорстко покарали педофіла: подробиці

У Києві Шевченківський районний суд заарештував підозрюваного в згвалтуванні, який п'ять років переховувався від слідства на території Молдови.

"За допомогою місцевих колег підозрюваного вдалося затримати, і на українському кордоні нам його передали. Конвой доставив затриманого до Києва", – повідомляється на сторінці поліції Києва в Facebook.

У 2014 році в поліцію звернулася жінка, розповівши, що застала сина за переглядом в соціальній мережі відео згвалтування дівчини.

Слідчі почали кримінальні провадження у ч. 2 ст. 127 (Катування), ч. 2 ст. 153 (Сексуальне насильство), ч. 5 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Був вилучений відеоматеріал з ознаками дитячої порнографії.

Чотирьох учасників злочину правоохоронці затримали раніше. П'ятому ж загрожує до 15 років позбавлення волі. У можливості внесення застави йому суд відмовив.

facebook.com/UA.KyivPolice

Як писав OBOZREVATEL, недавно суд відправив за грати на сім років 26-річного жителя Подольська Одеської області, який на вулиці спробував згвалтувати неповнолітню дівчинку.

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