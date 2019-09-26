Дим до небес: у центрі Києва трапилася масштабна пожежа. Фото

У четвер, 26 вересня, в Києві за адресою Набережне шосе, 4 трапилася масштабна пожежа.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, зазначивши, що інформація про надзвичайну подію надійшла о 4:54 ранку.

Рятувальники прибули на місце пожежі й встановили, що загоряння почалося в пустій одноповерховій будівлі. Через те, що вона була під напругою, довелося чекати, поки працівники "Київенерго" відключать її від електроенергії. І лише після цього пожежні приступили до роботи.

О 6:11 займання на площі 200 кв. м було локалізоване, а о 6:21 – ліквідоване. В результаті НП загиблих і травмованих немає.

Через масштабну пожежу чорний дим заполонив всю Контрактову площу і старий Поділ. На час роботи екстрених служб рух Набережним шосе було частково обмежено.

На місці події працювали сім одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки й35 співробітників особового складу підрозділів ГУ ДСНС в Києві. Причина виникнення пожежі з'ясовується.

Пожежа в Києві Інформатор

Пожежа в Києві Інформатор

Пожежа в Києві Інформатор

Пожежа в Києві Інформатор

Пожежа в Києві Інформатор

Пожежа в Києві Інформатор

Пожежа в Києві Інформатор

Пожежа в Києві Інформатор

Пожежа в Києві Інформатор

Пожежа в Києві Інформатор

Пожежа в Києві Інформатор

Пожежа в Києві на Подолі ДСНС

Пожежа в Києві на Подолі ДСНС

Пожежа в Києві на Подолі ДСНС

Пожежа в Києві на Подолі ДСНС

Пожежа в Києві на Подолі ДСНС

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві сталася пожежа в квартирі житлового будинку. Вогонь спалахнув у п'ятиповерхівці на вулиці Єреванській, 24.

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