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11 вересня • оновлено в 13:23
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/ Кримінал

"Дихаємо отрутою": у Києві цілий район затягнуло небезпечним смогом. Фото

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Оболонський район Києва у середу, 11 вересня, повністю затягнуло незрозумілим смогом. Мешканці поскаржилися, що повітря там дуже "несвіже", а дихати – важко.

Про небезпеку попередила місцева жителька Наталія Васильченко на сторінці "Смог на Оболоні" у Facebook.

"Ось свіже фото Оболонського району. З дуже несвіжим повітрям", – написала вона.

У Києві район затягнуло небезпечним смогом

У Києві район затягнуло небезпечним смогом

Facebook Наталії Васильченко

Жінка додала, що автомобільні викиди – ніщо порівняно зі спалюванням шин, пластикових відходів та сміттєзвалищ.

"А зранку виходимо на вулицю, ведемо дітей до шкіл, садочків, дихаємо цією отрутою, що осідає в нас, і не розуміємо (або робимо вигляд, що не розуміємо), чому так часто хворіємо", – зазначила Васильченко.

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У коментарях користувачі додали скріншоти, на яких видно рівень забруднення району. Дехто написав, що на території Мінського масиву така сама ситуація.

"Мінський масив – теж 95 (Стобальна шкала оцінювання забруднення. – Ред.)", "Страшно те, що всі мовчать. Невже люди не відчувають цей сморід?! Сьогодні (11 вересня. – Ред.) о 6:30 ранку вийшла на балкон… Сморід, дихати важко!!! Дістало!!!" – зазначили вони.

Допис у мережі

Допис у мережі

Скріншот

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скріншот

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скріншот

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скріншот

Рівень забруднення

Рівень забруднення

Facebook Ніни Токарєвої

Рівень забруднення

Рівень забруднення

Facebook Лариси Томецької

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У понеділок, 9 вересня, поблизу села Трипілля Обухівського району Київської області спалахнула пожежа на території сміттєзвалища. Саме ж місто Обухів повністю затягнуло димом. Мешканці забили на сполох у соцмережах, повідомляючи, що через нього важко дихати.

  • У ніч на 10 вересня Дарницький район Києва огорнули дим і гар, затягнувши небо смогом.

  • Пізніше ще кілька районів накрило густою завісою диму. Зокрема на нього поскаржилися жителі Борщагівки, Відрадного, а також Солом’янки.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Авторов сей заметки и всю редакцию "Обоза" - немедленно на "Миротворец" и на допросы в СБУ! Это же какая зрада - возмущаться против запаха Свободного Майдана, против горящих покрышек! Это же явно сепары протестуют!
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
"Женщина добавила, что автомобильные выбросы – ничто, по сравнению со сжиганием шин, пластиковых отходов и свалок." _______________________________________________________________________ Надышавшись горелыми покрышками, мaйдaнутые и совершили свое преступление против Украины и ее народа.
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