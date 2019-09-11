"Дихаємо отрутою": у Києві цілий район затягнуло небезпечним смогом. Фото

Оболонський район Києва у середу, 11 вересня, повністю затягнуло незрозумілим смогом. Мешканці поскаржилися, що повітря там дуже "несвіже", а дихати – важко.
Про небезпеку попередила місцева жителька Наталія Васильченко на сторінці "Смог на Оболоні" у Facebook.
"Ось свіже фото Оболонського району. З дуже несвіжим повітрям", – написала вона.
У Києві район затягнуло небезпечним смогом
Facebook Наталії Васильченко
Жінка додала, що автомобільні викиди – ніщо порівняно зі спалюванням шин, пластикових відходів та сміттєзвалищ.
"А зранку виходимо на вулицю, ведемо дітей до шкіл, садочків, дихаємо цією отрутою, що осідає в нас, і не розуміємо (або робимо вигляд, що не розуміємо), чому так часто хворіємо", – зазначила Васильченко.
У коментарях користувачі додали скріншоти, на яких видно рівень забруднення району. Дехто написав, що на території Мінського масиву така сама ситуація.
"Мінський масив – теж 95 (Стобальна шкала оцінювання забруднення. – Ред.)", "Страшно те, що всі мовчать. Невже люди не відчувають цей сморід?! Сьогодні (11 вересня. – Ред.) о 6:30 ранку вийшла на балкон… Сморід, дихати важко!!! Дістало!!!" – зазначили вони.
Допис у мережі
Скріншот
Коментарі користувачів
Скріншот
Коментарі користувачів
Скріншот
Коментарі користувачів
Скріншот
Рівень забруднення
Facebook Ніни Токарєвої
Рівень забруднення
Facebook Лариси Томецької
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У понеділок, 9 вересня, поблизу села Трипілля Обухівського району Київської області спалахнула пожежа на території сміттєзвалища. Саме ж місто Обухів повністю затягнуло димом. Мешканці забили на сполох у соцмережах, повідомляючи, що через нього важко дихати.
У ніч на 10 вересня Дарницький район Києва огорнули дим і гар, затягнувши небо смогом.
Пізніше ще кілька районів накрило густою завісою диму. Зокрема на нього поскаржилися жителі Борщагівки, Відрадного, а також Солом’янки.
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